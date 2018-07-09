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9 июля Понедельник

Уфа   °

В Баймакском районе под лозунгом «Сохраняя лучшее для молодежи Башкортостана» прошел форум «Асылташ-2018»

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Баймакском районе на территории озера Графское завершил работу молодежный образовательный форум башкирской культуры «Асылташ-2018». Организаторами форума выступили БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и Ассоциация молодежных землячеств РБ.

На мероприятии собрались 300 парней и девушек из более чем 50 районов и городов республики и соседних регионов. Участники погружались в историю, культуру башкирского народа, проходили мастер-классы по традиционным ремеслам, изучали национальные блюда и музыкальные инструменты во время работы интерактивной площадки «ЭтноМир», участвовали в квестах и дебатах на башкирском языке, занимались народным творчеством. Также они смотрели работы победителей конкурса башкирского кино «Осҡон», участвовали в спортивных состязаниях «Батыр» в формате безумных гонок и высказывали свои идеи на новой площадке «Аҫылташ talks».

Образовательная программа была ориентирована на интересы молодежи и сформирована с учетом приобретения участниками по итогам практических навыков в той или иной сфере. Среди основных образовательных блоков — история башкирского народа, event-менеджмент, бизнес-проектирование, брендинг Республики Башкортостан, профориентация молодежи с учетом атласа новых профессий. Среди приглашенных спикеров были председатель Всероссийского межнационального союза молодежи Кантемир Хуртаев, председатель союза правления писателей РБ Заки Алибаев, руководитель «Союза башкирской молодежи» Челябинской области Владислав Габов, молодой предприниматель Динар Шагиев, арт-директор студии Paradox Box, разработчик бренда «Terra Bashkiria» Ильшат Байбурин.

﻿«Девиз форума «Асылташ-2018» — «Сохраняя лучшее для молодежи Башкортостана». Вместе с оргкомитетом форума мы составили программу таким образом, чтобы все образовательные блоки были интересны и полезны для нашей молодежи. История и самобытность башкирского народа, культура и традиции, сегодняшние возможности каждого и пути развития региона в целом — всё это важно знать. Для этого мы приглашали спикеров, которых заявляли сами представители молодого и самого прогрессивного поколения Башкортостана», — прокомментировала директор форума Люция Юлуева.
В рамках форума работал конвейер проектов и проводилась их защита участниками. Экспертной комиссией были отобраны 11 проектов, которые получили своих наставников в лице депутатов разного уровня, общественных организаций и руководителей предприятий.

Теги: молодежный форум
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