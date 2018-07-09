Фото: Олег Яровиков Аэропорт «Уфа» назвал самые пунктуальные авиакомпании Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Аэропорт «Уфа» опубликовал рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний, которые работают в столице Башкирии. Первое место среди российских перевозчиков занял Utair.

«За квартал выполнено 879 рейсов без задержек. Из аэропорта Уфы авиакомпания летает по одиннадцати направлениям: в Москву, Анапу, Екатеринбург, Казань, Когалым, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Самару, Сургут, Талакан и Тюмень», — уточнили в пресс-службе уфимского аэропорта.

В категории до 100 рейсов в год пальму первенства завоевала авиакомпания «Ямал»: 276 полетов без опозданий. В категории до 50 рейсов в месяц, где участвовали более 20 авиакомпаний, «золото» досталось авиакомпании «Оренбуржье» — 133 рейса без задержек.

«Самым пунктуальным иностранным перевозчиком стала авиакомпания Turkish Airlines, без задержек осуществившая 109 рейсов. Этим летом самолеты турецкого перевозчика возят туристов из Уфы в Стамбул и Анталью», — добавили в пресс-службе аэропорта «Уфа».

За II квартал 2018 года году из международного аэропорта «Уфа» произведено более 4300 самолетовылетов.