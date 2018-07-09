Фото: пресс-служба Министерства лесного хозяйства Стали известны имена лучших вальщиков леса в Башкирии Фото: пресс-служба Министерства лесного хозяйства

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Баймакском районе состоялся IV чемпионат Республики Башкортостан среди вальщиков леса «Лесоруб-2018» — отборочный этап чемпионата России.

Участвовали восемь команд, представляющих крупные лесопромышленные предприятия республики (ООО «Селена», ООО «Баймакский союз лесопромышленников», ООО «Караидельский союз лесопромышленников», Лесозаготовительная компания «Башлеспром», АО «Амзинский лесокомбинат»), государственные автономные учреждения — лесхозы республики (ГАУ РБ «Баймакский лесхоз», ГАУ РБ «Стерлитамакский лесхоз») и Уфимский лесотехнический техникум.

Каждая команда состояла из четырех человек: руководитель и три члена команды со специальной подготовкой по работе с бензомоторными пилами.

Состязания проходили на специально подготовленной площадке на территории озера Графское. Участники состязались в выполнении пяти упражнений: подготовка пилы к работе, комбинированная раскряжевка, обрезка сучьев, точность распиливания и непосредственно валка дерева.

Как рассказали организаторы, некоторые упражнения, например, подготовка пилы к работе, обрезка сучьев, представляют особый интерес для зрителей, так как содержат элементы спортивного шоу. Все операции лесорубы выполняют в повседневной работе, поэтому их мастерство растет год от года. Соревнования проводятся в полном соответствии с мировыми требованиями.

По итогам соревнований победителем республиканского Чемпионата среди вальщиков леса «Лесоруб-2018» в личном зачете стал Александр Первушин из Уфимского лесотехнического техникума. Второе место занял Эдуард Батыршин, представитель ГАУ РБ «Стерлитамакский лесхоз, бронза досталась Сергею Шабарову из АО «Амзинский лесокомбинат».

В командном зачете победителем республиканского чемпионата среди вальщиков леса «Лесоруб-2018» стала команда Уфимского лесотехнического техникума, второе место заняли представители АО «Амзинский лесокомбинат», бронза досталась команде ООО «Караидельский союз лесопромышленников».

По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда, которая будет представлять Башкортостан на чемпионате России среди вальщиков леса в сентябре 2018 года в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе республиканского Министерства лесного хозяйства.