Общественная палата Башкирии получила право создавать общественные советы при органах госвласти
УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Вступили в силу изменения в региональные законы «О культуре», «Об образовании», «О социальном обслуживании граждан». В них содержится норма, меняющая порядок формирования общественных советов по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры, образования и социального обслуживания.
«Ранее формирование общественных советов носило ведомственный характер. Их создавали соответствующие органы исполнительной власти. Теперь этим правом наделена Общественная палата, — прокомментировал Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Принятые законы позволяют обеспечить большую объективность при проведении независимой оценки качества услуг».
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