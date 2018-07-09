Фото: автор В Уфе в МФЦ людей с ограниченными возможностями проконсультируют сотрудники центра, соцслужб и медики Фото: автор

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья проводит одно из отделений уфимского многофункционального центра. Во вторник, 10 июля, по адресу: ул. М. Рыльского, 2/1, с 11 до 17 часов в рамках социальной акции в специализированных окнах можно будет проконсультироваться у специалистов социальной защиты населения по вопросам получения мер соцподдержки. Также всех обратившихся проконсультируют невролог и кардиолог. Сотрудники МФЦ, в свою очередь, дадут разъяснения по услугам, предоставляемым в их офисах.

Акция проводится впервые, но по ее итогам планируется проводить аналогичные мероприятия ежеквартально, сообщили в МФЦ.

Контакт-центр МФЦ «Мои Документы»: 8 (347) 246-55-33.