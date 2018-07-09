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9 июля Понедельник

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В Башкирии конкурс «Хомай» выявит предприятия с лучшими условиями для развития института семьи

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии конкурс «Хомай» выявит предприятия с лучшими условиями для развития института семьи Фото: автор

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана совместно с компанией «Имидж-консультант» планируют провести в 2019 году конкурс «Хомай».

Хомай — это древнейшее женское божество тюркских народов — доброжелательный дух, покровительница детей и семей. Символика конкурса — девушка, наряженная в соответствующий образу костюм.

Цель конкурса «Хомай» — определение и поощрение предприятий республики, наиболее полно соответствующих современным требованиям, предъявляемым к социально ответственным предприятиям, создающим условия для развития института семьи. Как показывают социологические исследования, желание или нежелание молодых семей заводить детей зависит не только от финансовых и жилищных трудностей, но и от отношения работодателей, ведь успешно совмещать семью и карьеру удается благодаря гибкости работодателей.

Победители конкурса будут выявляться в трех категориях: предприятия с малой численностью сотрудников (до 100 человек), со средней численностью (до 500) и с большой численностью (свыше 500).

Теги: конкурс, семья
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