Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.12

EUR 73.90

9 июля Понедельник

Уфа   °

В выходные в Уфе две семьи чуть не потеряли детей на водоемах

ОБЩЕСТВО
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В выходные в Уфе две семьи чуть не потеряли детей на водоемах Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Недостаточный контроль со стороны родителей чуть не закончился трагедией для двух семей, приехавших отдыхать в минувшие выходные на водоемы Уфы.

Как сообщает столичное Управление гражданской защиты, по-прежнему опасным остается озеро Теплое в Калининском районе. Здесь спасатели своевременно оказали помощь трем любителям водных процедур, в их числе были двое детей. Так, возле пляжа «Райский берег» спасатели извлекли из воды восьмилетнюю девочку, которая стала тонуть при купании, здесь же был спасен и семилетний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых. Несчастный случай предотвратили дежурившие на пляже сотрудники поисково-спасательного отряда.

На несанкционированном пляже на реке Уфа был спасен 25-летний мужчина, который, не рассчитав своих сил, отплыл далеко от берега. Здесь же течением едва не унесло и 63-летнего мужчину. Спасатели вытащили тонущих граждан на берег.

На пляже «Гольфстрим» 20-летняя девушка заплыла за буйки. В этот момент у нее свело ногу, и купальщица стала тонуть. Ей на помощь пришли уфимские спасатели.

На несанкционированном пляже в Кировском районе на реке Белой спасатели вытащили из воды бездыханное тело 25-летнего мужчины. Благодаря их реанимационным мероприятиям он пришел в сознание и был передан бригаде скорой помощи.

Спасатели еще раз призывают взрослых быть бдительными и внимательными по отношению к детям: ни в коем случае не оставлять их без присмотра, не позволять им самостоятельно купаться. Ребенок должен находиться под постоянным контролем родителей, так как на пляже, с одной стороны, для ребенка высок риск потеряться в толпе людей, а с другой — утонуть. Когда малыш играет возле воды, на нем должен быть спасательный жилет или нарукавники. Купаться следует только на санкционированных пляжах.

Теги: спасение на воде
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жарко и дождливо: предварительный прогноз погоды в Башкирии на неделю
По прогнозам Башгидромета, на территории Башкортостана в ближайшие три дня будет жарко и дождливо. В воскресенье, 8 июля, местами пройдут небольшие кратк
Уфимцы жалуются на нашествие «ночных» бабочек
В Уфе местные жители обеспокоены большим количеством серо-коричневых бабочек. Насекомые залетают в дома и квартиры, автомобили горожан в дневное время су
Жительницу Башкирии суд обязал избавиться от скота из-за нарушений санитарных норм
В Башкортостане Уфимский районный суд обязал местную жительницу снизить количество крупно-рогатого скота с 90 голов до пяти. Женщина должна выполнить дан
В Уфе росгвардейцы спасли из горящего дома жильцов
В Уфе в ночь с 6 на 7 июля группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Ильшата Камалова и старшего сержанта Фидуса Шафикова
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть