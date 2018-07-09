Фото: Управление гражданской защиты Уфы В выходные в Уфе две семьи чуть не потеряли детей на водоемах Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Недостаточный контроль со стороны родителей чуть не закончился трагедией для двух семей, приехавших отдыхать в минувшие выходные на водоемы Уфы.

Как сообщает столичное Управление гражданской защиты, по-прежнему опасным остается озеро Теплое в Калининском районе. Здесь спасатели своевременно оказали помощь трем любителям водных процедур, в их числе были двое детей. Так, возле пляжа «Райский берег» спасатели извлекли из воды восьмилетнюю девочку, которая стала тонуть при купании, здесь же был спасен и семилетний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых. Несчастный случай предотвратили дежурившие на пляже сотрудники поисково-спасательного отряда.

На несанкционированном пляже на реке Уфа был спасен 25-летний мужчина, который, не рассчитав своих сил, отплыл далеко от берега. Здесь же течением едва не унесло и 63-летнего мужчину. Спасатели вытащили тонущих граждан на берег.

На пляже «Гольфстрим» 20-летняя девушка заплыла за буйки. В этот момент у нее свело ногу, и купальщица стала тонуть. Ей на помощь пришли уфимские спасатели.

На несанкционированном пляже в Кировском районе на реке Белой спасатели вытащили из воды бездыханное тело 25-летнего мужчины. Благодаря их реанимационным мероприятиям он пришел в сознание и был передан бригаде скорой помощи.

Спасатели еще раз призывают взрослых быть бдительными и внимательными по отношению к детям: ни в коем случае не оставлять их без присмотра, не позволять им самостоятельно купаться. Ребенок должен находиться под постоянным контролем родителей, так как на пляже, с одной стороны, для ребенка высок риск потеряться в толпе людей, а с другой — утонуть. Когда малыш играет возле воды, на нем должен быть спасательный жилет или нарукавники. Купаться следует только на санкционированных пляжах.