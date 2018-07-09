Фото: автор Роскачество назвало лучшие консервы из рыбы и развеяло мифы об их составе Фото: автор

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты Роскачества доказали, что негативное мнение потребителей о недорогих рыбных консервах — в частности, о консервах из сайры — предвзятое. А также развенчали пять мифов об этом доступном народном продукте. Подробности — в нашем материале.

Эксперты закупили консервы из сайры 23 торговых марок и изучили их по 37 показателям качества и безопасности. Это продукция, произведенная в Калининградской, Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, Москве и Приморском крае, а также в Таиланде.

По результатам испытаний Топ-3 лучших консервов из сайры составили:

— «Капитан вкусов» (4,9785 балла) — 58,4 рублей за 100 граммов.

— «Курильский берег» (4,9455 балла) — 38 рублей за 100 граммов.

— «Доброфлот» (4,929 балла) — 40,8 рублей за 100 грамм. Перечисленные консервы из сайры, а также консервы «Ультрамарин» смогут претендовать на российский Знак качества. Сайра этих торговых марок соответствует не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Эксперты Роскачества развенчали потребительские мифы:

Миф 1. Рыба для консервов вылавливается в местах с плохой экологией и заражена патогенными организмами.

Неправда. К безопасности всех исследованных консервов из сайры вопросов у экспертов не возникло.

Миф 2. Консервы изготавливают из несвежей рыбы.

Неправда. Содержание гистамина в исследованной сайре было в пределах нормы. То есть все исследованные консервы были изготовлены из свежей рыбы.

Миф 3. Консервами очень легко отравиться.

И это неправда. Все исследованные консервы, согласно результатам испытаний, произведены в условиях стерильности с соблюдением технологических режимов.

Миф 4. Консервы не полезны.

Это тоже неправда. Бо́льшая часть исследованной сайры удовлетворяет суточную потребность человека в жирных кислотах омега-3 и кальции, а также содержит оптимальное количество поваренной соли.

Миф 5. В банки в основном попадают хрящи и хвостики, а мяса рыбы в них очень мало.

Очередной миф. В исследовании не было ни одних консервов с нарушением ГОСТа по количеству в банке рыбы. Повышенным требованиям Роскачества по количеству рыбы соответствовало более половины консервов.

За исключением товаров двух торговых марок, наиболее дорогие консервы (закупочная стоимость — от 38 до 63,7 рубля за 100 граммов) получили самые высокие баллы (от 4,6 и выше). И наоборот. Более дешевые товары (от 23,7 до 38 рублей за 100 граммов) получили низкие баллы (ниже 4,6). Иными словами, в данной категории продукции качество зависит от цены товара.

Исключением стала сайра «Каждый день». Это одни из самых дешевых консервов (27,5 рубля за 100 граммов), однако рейтинг у них высокий — 4,6125 балла. Эта сайра вошла в Топ-10 лучших консервов по органолептическим показателям.