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9 июля Понедельник

Уфа   °

Константин Толкачев вошел в Топ-5 медиарейтинга глав парламентов России

ПОЛИТИКА

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спикер парламента Башкортостана Константин Толкачев по итогам июня занял пятое место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации. Он обошел руководителей парламентов всех регионов России, уступив только коллегам из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской и Кемеровской областей. В Приволжском федеральном округе Константин Толкачев соответственно занял первое место.

Данные о медиарейтинге были опубликованы компанией «Медиалогия», которая занимается рейтинговыми исследованиями с 2003 года и на данный момент является лидером в мониторинге средств массовой информации. Рейтинг был построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. «Медиалогия» автоматически обрабатывает 500 тысяч сообщений СМИ и 50 миллионов сообщений соцмедиа в сутки.

Теги: рейтинги, Медиалогия
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