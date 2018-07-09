Фото: аппарат ГФИ В Башкирии 32 детских лагеря работают с нарушениями мер безопасности. Ситуацию взял на контроль Главный федеральный инспектор Фото: аппарат ГФИ

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В детском лагере «Березка», который расположен в Уфимском районе Башкирии, хоть и с опозданием, приняли необходимые меры безопасности. Решением руководства загородного учреждения приостановлена эксплуатация двух помещений — деревянного жилого корпуса и бани. Также в спальных корпусах и столовой освобождены пути эвакуации. Меры приняты после вмешательства Главного федерального инспектора Михаила Закомалдина, сообщили в аппарате ГФИ.

9 июня в ходе рабочей поездки Главный федеральный инспектор по Башкортостану посетил летние лагеря. Представители контрольно-надзорных органов доложили Михаилу Закомалдину о грубых нарушениях в работе загородного учреждения «Березка». Вопросы имелись к организации пожарной, антитеррористической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия. Всего сотрудниками Управления регионального МЧС директору базы отдыха было выдано 135 предписаний. Несмотря на это, в загородном лагере с 1 июня был открыт летний сезон. В каждой смене здесь оздоравливаются по 90 детей.

«Если в этом лагере, где мы воочию увидели недоработки, ситуация в ближайшее время не выправится, тогда по представлению органов прокуратуры, думаю, уже суд будет решать вопрос о его закрытии», — сказал во время посещения Уфимского района Михаил Закомалдин.

Он также напомнил, что вопрос обеспечения безопасности детей во время каникул находится на особом контроле федеральных властей. Трагические события прошлых лет послужили основанием ужесточения требования к оздоровительным учреждениям.

По данным регионального Управления МЧС, в Башкортостане с нарушениями продолжают работу 32 летних лагеря, большинство из которых действуют на территории Уфимского района.