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9 июля Понедельник

Уфа   °

Закон о новой системе финансирования жилищного строительства отразится на стоимости квартир

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Закон о новой системе финансирования жилищного строительства отразится на стоимости квартир Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Принятие закона, предусматривающего создание новой системы финансирования жилищного строительства, несущественно отразится на стоимости квадратных метров. Новый закон меняет модель жилищного строительства, а не экономику стройки, и дает дополнительные гарантии людям, вкладывающим свои деньги. Рабочая группа Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков будет внимательно следить и выявлять случаи завышения стоимости строящегося жилья, и совместно с Министерством строительства России и региональными властями принимать все необходимые меры реагирования. Об этом заявил руководитель рабочей группы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

«Поправки, которые прописаны в законе, дополнительно гарантируют, что деньги дольщика обязательно будут направлены на строительство именно его дома. Если застройщик хочет пользоваться деньгами дольщиков, а это для него дешевый финансовый ресурс, то пусть он собирает эти деньги в определенном банке на специальном счете, и получает свою прибыль после того, как гражданин получит свою квартиру. Проектное финансирование означает, что банк будет осуществлять сопровождение, чтобы привлеченные деньги шли на строительство конкретного объекта, а не другого или на иные строительные цели. Это правильно и справедливо», — заявил Александр Сидякин.
При этом эксперт уверен, что те, кто работает с деньгами дольщиков, должны это делать добросовестно. А механизм, предусмотренный принятым законом, направлен против создания «пирамид» — когда на вновь привлеченные средства дольщиков выполнялись предыдущие обязательства застройщика.

Рабочая группа партии по защите прав дольщиков продолжит работу с регионами, чтобы помочь достроить проблемные объекты, которых по состоянию на начало 2018 года насчитывается 1179 в 72 субъектах РФ.

В ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым постепенно отказаться от долевого строительства и перейти на модель, когда основная ответственность лежит на застройщиках и банках.

4 июля глава государства подписал закон, предусматривающий переход к новой модели финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов и усиливающий защиту прав дольщиков. С 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков будет носить добровольный характер, с 1 июля 2019 года — обязательный.

Теги: жилищное строительство, законодательство
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