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9 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе выпущена первая почтовая карточка для посткроссеров с видами города

ОБЩЕСТВО
Фото: wikimapia.ru

В Уфе выпущена первая почтовая карточка для посткроссеров с видами города Фото: wikimapia.ru

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

Общество филателистов Башкортостана и Музей почты Башкирии выпустили почтовую карточку, специально предназначенную для посткроссеров — людей из разных городов и стран, которые обмениваются между собой открытками, пересылая их друг другу по почте.

На карточке с надписью «Привет из Уфы» изображены скульптуры, расположенные в разных частях города. Среди них — памятник Мустаю Кариму возле Дома профсоюзов, фонтан «Семь девушек» рядом с оперным театром, скульптура сэсэна с конем на перекрестке улиц Комсомольской и Лесотехникума, и другие достопримечательности.

В международном проекте по посткроссингу участвуют энтузиасты более чем из 200 государств мира. Россия традиционно занимает первые строчки списка стран с наибольшим количеством участников и отправленных открыток. Примечательно, что, по данным Википедии, миллионная открытка из России, зарегистрированная в глобальной системе посткроссинга, прошла почтовую регистрацию в мае 2012 года и была отправлена из Уфы в Тольятти.

Почта России активно участвует в популяризации движения посткроссеров, считая его частью культурного обмена. Несколько лет назад в официальное обращение были выпущены специальные штемпели для почтовых отделений Уфы и Стерлитамака, посвященные посткроссингу, и эта работа будет продолжена.

Теги: посткроссинг, почта, марки
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