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9 июля Понедельник

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Неделя в Башкирии начнется с небольших дождей, гроз и ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Неделя в Башкирии начнется с небольших дождей, гроз и ветра Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Как и обещали синоптики Башгидроменгтра, на этой неделе жара в республике спала. Солнце все чаще прячется за тучами, которые проливаются дождем. Именно с дождливой погоды стартует понедельник, 9 июля. В некоторых районах республики возможны грозы. Температура воздуха днем 25-30 градусов.

10 и 11 июля ожидается шквалистое усиление ветра. Вероятно, региональное МЧС выпустит штормовое предупреждение. Дожди и грозы также прогнозируются. Столбики термометров ночью опустятся до 12-17 градусов,а днем потеплеет до 21-36°, по югу до 30°.

Теги: прогноз погоды, Башкирия, Уфа
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