Группа «Каста», танцевальный батл и стритбол: как в Уфе прошел молодежный фестиваль уличной культуры

Фото: ufacity.info













Фото: ufacity.info

УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на площади перед торговым комплексом «Мега» 7 июля состоялся фестиваль уличной культуры «MEGA URBAN FEST 2018». Мероприятие было приурочено ко Дню молодежи. сообщили в отделе по связям с общественностью администрации Кировского района.

Участников события с праздником поздравили представители Минспорта РБ и муниципалитета.

﻿Насыщенная и разнообразная программа фестиваля была создана специально для тех, кто следит за модными тенденциями и ведет активный образ жизни. Любителям музыки организаторы подготовили DJ-сеты от модных диджеев столицы и выступления молодых артистов, танцевальные батлы, и грандиозный музыкальный лайн-ап. Для поклонников спорта был организован чемпионат по экстремальным дисциплинам и соревнования по стритболу. Творческая молодежь состязалась в конкурсе граффити. Для любителей вкусно поесть работал стрит-фуд.

Хедлайнером события стала популярная группа «Каста».