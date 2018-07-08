В Башкирии на трассе М-5 «Урал» образовалась многокилометровая пробка
В Башкирии на трассе М-5 «Урал» образовалась многокилометровая пробка Фото: Яндекс. Карты, соцсети | Видео: соцети
УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане на трассе М-5 «Урал» вечером 8 июля образовалась многокилометровая пробка. Как сообщают очевидцы в соцсетях, около села Старые Санны Благоварского района загорелся прицеп фуры.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС, а также одна автоцистерна от ПСЧ-69.
«На 1381 км трассы М-5 горит прицеп фуры. Погибших и пострадавших нет. Организовано реверсивное движение», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
По данным «Яндекс. Карты» (актуально на 18.00), на данном участке дороги в обе стороны образовался десятикилометровый затор. Скорость движения транспорта не превышает 10-15 км/ч. Автомобилисты вынуждены объезжать пробку по полю.
Подробности и причины случившегося уточняются.