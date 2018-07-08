Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.12

EUR 73.90

8 июля Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии в реке обнаружены странные химические пятна

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: Вадим Папшев, ГТРК Башкортостан

В Башкирии в реке обнаружены странные химические пятна Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: Вадим Папшев, ГТРК Башкортостан

УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Белорецкого района Башкортостана пожаловались на химические выбросы, обнаруженные в реке. По информации ГТРК «Башкортостан», в соцсети появилась видеозапись, на которой видно как по воде разлилась темная жидкость непонятного происхождения, похожая на мазут.

Автор видео отмечает, что запись сделана 6 июля под мостом в селе Ломовка. Мужчина пришел с другом порыбачить и увидел темные пятна вдоль берега.

«За 2,5 часа все почернело – сплошной мазут. Запах ужасный», — добавил местный житель.

Село Ломовка находится на берегу реки Белой. Телеканал направил в Минэкологии запрос на комментарий по данному видеофакту.

Теги: экология
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Мама, утонувшего со всей семьей в озере в Башкирии: «Это очень странная и запутанная история и я хочу, чтобы в ней разобрались»
Мама утонувшего в озере в Краснокамском районе со всей семьей 35-летнего Ивана Аппакова не верит, что ее сын мог так крепко заснуть и не почувствовать,
Жарко и дождливо: предварительный прогноз погоды в Башкирии на неделю
По прогнозам Башгидромета, на территории Башкортостана в ближайшие три дня будет жарко и дождливо. В воскресенье, 8 июля, местами пройдут небольшие кратк
Уфимцы, пришедшие посмотреть матч Россия-Хорватия на большом экране в «Мегу», не могут поболеть за нашу команду
Уфимцы, пришедшие посмотреть матч Россия-Хорватия на большом экране в «Мегу», не могут поболеть за нашу команду. Перед началом игры напротив торгового ц
На севере Уфы перекроют дороги из-за соревнований по велоспорту
В воскресенье, 8 июля, столица Башкирии примет Всероссийские соревнования по велоспорту. По этой причине на севере города перекроют движение транспорта п
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть