Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: Вадим Папшев, ГТРК Башкортостан В Башкирии в реке обнаружены странные химические пятна Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: Вадим Папшев, ГТРК Башкортостан

УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Белорецкого района Башкортостана пожаловались на химические выбросы, обнаруженные в реке. По информации ГТРК «Башкортостан», в соцсети появилась видеозапись, на которой видно как по воде разлилась темная жидкость непонятного происхождения, похожая на мазут.

Автор видео отмечает, что запись сделана 6 июля под мостом в селе Ломовка. Мужчина пришел с другом порыбачить и увидел темные пятна вдоль берега.

«За 2,5 часа все почернело – сплошной мазут. Запах ужасный», — добавил местный житель.

Село Ломовка находится на берегу реки Белой. Телеканал направил в Минэкологии запрос на комментарий по данному видеофакту.