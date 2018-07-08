Главный приз – автомобиль: в Башкирии стартовал конкурс самых созидательных семей «Бери пример»

Фото: пресс-служба Минтруда РБ | Видео: БСТ







Фото: пресс-служба Минтруда РБ

УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Во Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля на площадке проведения республиканского праздника — лайфстайл-центра «Башкирия» – состоялся официальный запуск конкурса социально активных семей «Бери пример». О начале конкурса, победителю которого достанется приз от Главы Башкортостана в виде автомобиля, объявила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

В состязании могут принять участие семьи, активно участвующие в общественной жизни своего города или района, в работе некоммерческих организаций или осуществляющие добровольную деятельность. Для участия в конкурсе с 8 июля по 9 сентября этого года необходимо снять видеоматериал о социально активной деятельности своей семьи на фото-, видеокамеру или камеру мобильного телефона и разместить этот видеоматериал на странице одного из членов семьи в соцсетях: YouTube, Instagram, «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», с хэштегом #Берипример. Далее необходимо заполнить заявку на странице конкурса на сайте bash.news с указанием ссылки на размещение видеоматериала. Ролик может быть снят как на русском, так и на башкирском языке. Хронометраж видео не должен превышать одной минуты.

«Отбор семей будет проводиться в три этапа как народным голосованием в Интернете, так и голосованием специально созданной общественной комиссии. Победит семья, набравшая наибольшее количество баллов по итогам двойного голосования. Победитель получит денежный сертификат от имени Главы РБ на сумму 600 тысяч рублей для приобретения легкового автомобиля. Вручение ценного документа состоится на итоговом мероприятии Года семьи в Республике Башкортостан», — сообщили в пресс-службе Минтруда РБ.

С Положением о проведении конкурса, где расписаны подробные условия участия, можно ознакомиться по ссылке.

Сегодня на площадке перед лайфстайл-центром проходит республиканское мероприятие, посвященное Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Многочисленные семьи с детьми, пожилые пары смотрят праздничный концерт. Своими талантами радуют фольклорные и детские коллективы. Площадка под открытым небом на четыре часа превратилась в многоцветие различных активностей: дети с удовольствием разукрашивали имбирные пряники, играли с ростовыми куклами, стреляли из лука, мастерили своими руками в лавке Кулибина, в задорной игровой форме изучали законы физики и химии. Для гостей постарше была организована фитнес-зона, а для поцелуев оборудована оригинальная скамейка.