Сельское хозяйство, ремонт дорог, безопасность людей на водоемах, социальные выплаты: в правительстве Башкирии пройдет прямая трансляция совещания

Мама, утонувшего со всей семьей в озере в Башкирии: «Это очень странная и запутанная история и я хочу, чтобы в ней разобрались»

Мама утонувшего в озере в Краснокамском районе со всей семьей 35-летнего Ивана Аппакова не верит, что ее сын мог так крепко заснуть и не почувствовать,