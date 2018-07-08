Сельское хозяйство, ремонт дорог, безопасность людей на водоемах, социальные выплаты: в правительстве Башкирии пройдет прямая трансляция совещания
УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.
В правительстве Республики Башкортостан в понедельник, 9 июля, в 10.00 состоится прямая трансляция оперативного совещания под председательством премьер-министра Рустэма Марданова.
По информации пресс-службы республиканского правительства, на совещании будут рассмотрены следующие вопросы:
- О ходе кормозаготовительных работ и подготовке техники к полевым механизированным работам 2018 года;
- О ходе исполнения территориального заказа по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах РБ в купальный сезон 2018 года;
- О ходе реализации Указа Главы РБ от 9 марта 2017 года « УГ-32 «О дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в РБ» и постановления Правительства РБ от 18 апреля 2017 года № 165 «Об утверждении порядка предоставления семье единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка».
Сельское хозяйство, ремонт дорог, безопасность людей на водоемах, социальные выплаты: в правительстве Башкирии пройдет прямая трансляция совещания
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