В Уфе у здания закрытого цирка произошла утечка воды
В Уфе у здания закрытого цирка произошла утечка воды Фото: ufacity.info
УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе на проспекте Октября утром 8 июля произошла утечка воды. В информационно-аналитическом отделе администрации Октябрьского района сообщили, что коммунальная авария случилась в сетях, принадлежащим уфимскому цирку.
«На место оперативно выехали городские службы. Последствия инцидента устраняются совместно с работниками МУП «Уфаводоканал». Ситуация находится на контроле», — пояснили в ведомстве.
Как сообщало агентство «Башинформ», в сентябре прошлого года Верховный суд Башкортостана утвердил решение Октябрьского районного суда Уфы о запрете эксплуатации здания Уфимского государственного цирка до устранения нарушений. Помещение не используется по назначению, животные вывезены в цирки соседних регионов.