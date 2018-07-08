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8 июля Воскресенье

Уфа   °

Зугура Рахматуллина: «Сабантуй - зеркало национальной духовности»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина приняла участие в сабантуе, который прошёл в Иглинском районе. В рамках праздника состоялся Международный фестиваль по стрельбе из традиционного лука «Меткий лучник», организованный Министерством культуры республики, администрацией Иглинского района, АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука. В турнирах соревновались в меткости и искусстве конно-верховой стрельбы из лука джигиты и девушки из Башкортостана, регионов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Словакии, Германии.

Сабантуй, ставший одним из масштабных народных гуляний в истории района, превратился в красочное театрализованное представление с многочисленными участниками и гостями, с награждением передовиков сельхозпроизводства, вручением жилищных сертификатов молодым семьям, шествием лучников в этнических костюмах, выступлениями творческих коллективов района. Интересные и разнообразные выставки, представленные продукцией сельхозпроизводителей и творчеством народных умельцев, город мастеров, яркие этнодворики, захватывающие дух конные скачки, народные игры, спортивные мероприятия, национальная борьба с традиционными призами собрали на праздничном майдане взрослых, молодежь и детей, многочисленных иностранных гостей.

«Сабантуй на многонациональной и дружной иглинской земле — это праздник сельского труженика, мирного труда, согласия и дружбы, и даже колчан со стрелами стал своеобразным символом межнационального и межгосударственного единения, — отметила в своём выступлении Зугура Рахматуллина. — Многонациональный народ района трудится, воспитывает детей, вносит свою достойную лепту в успешное развитие республики и большой страны».

Нынешний сабантуй стал презентацией многочисленным иностранным участникам фестиваля «Меткий лучник» и зарубежным гостям своеобразия и богатства многонациональной культуры республики, ее гостеприимства, радушия ее народа, который своим трудом, жизнью, праздниками демонстрирует свою открытость, приверженность ценностям мирного события и сотворчества. Подобные масштабные праздники, являющиеся квинтэссенцией национальной духовности, представлений народа о добре, красоте, труде и участниками которых становятся иностранные гости, развенчивают сложившиеся в их сознании идеологические стереотипы, искусственно культивируемый образ «недруга» и способствуют укреплению доверия друг к другу, уверена депутат.

Теги: Депутаты Госдумы, сабантуи
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