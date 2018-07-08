Столицу Башкирии утром после дождя окутал густой туман
УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Уфу около девяти часов утра 8 июля окутал густой туман. Он опустился на город после продолжительного ночного дождя, но быстро рассеялся.
По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в столице температура воздуха составляет 18 градусов тепла, ветер – 2 м/с, давление – 737 мм ртутного столба, влажность — 91%.
Сегодня прогнозируется переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы, по юго-востоку в отдельных районах ливни, град. Ветер переменных направлений слабый, при грозах шквалистое усиление до 17 м/с. Температура воздуха днем составит 23-28, по югу до 33. МЧС по республике предупреждает, что на отдельных участках автодорог будет туман с видимостью 500-1000 метров.