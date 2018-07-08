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8 июля Воскресенье

Уфа   °

В Уфе росгвардейцы спасли из горящего дома четырех жильцов

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ

В Уфе росгвардейцы спасли из горящего дома четырех жильцов Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ

УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в ночь с 6 на 7 июля группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Ильшата Камалова и старшего сержанта Фидуса Шафикова, патрулировали улицы города. На улице Пекинской они увидели горящую кровлю жилого трёхэтажного дома. На месте уже работали два пожарных расчёта. Стражи порядка, доложив дежурному о пожаре, приступили к эвакуации жильцов из полыхающего дома.

«Силами сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии эвакуировано четыре жильца с мансарды дома: вокруг уже все было задымлено, правоохранители вывели перепуганных граждан через подъезд. Двое из эвакуированных — граждане пожилого возраста- были переданы бригаде «скорой помощи», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Как сообщало агентство «Башинформ», из зоны горения эвакуировано 15 человек. В результате пожара женщина 1962 года рождения была доставлена в городскую клиническую больницу № 8 с предварительном диагнозом отравление продуктами горения. В лечебном учреждении выяснилось, что она была сильно пьяна.

Теги: Росгвардия
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