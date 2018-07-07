Фото: Ляйсан Гаррапова | Видео: Ляйсан Гаррапова Уфимцы, пришедшие посмотреть матч Россия-Хорватия на большом экране в «Мегу», не могут поболеть за нашу команду Фото: Ляйсан Гаррапова | Видео: Ляйсан Гаррапова

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимцы, пришедшие посмотреть матч Россия-Хорватия на большом экране в «Мегу», не могут поболеть за нашу команду. Перед началом игры напротив торгового центра состоялся большой концерт с участием известных столичных и российских исполнителей, а после этого все пошли смотреть футбол.

«Уже 22 минута игры, а мы видим только черный экран, — поделилась с агентством «Башинформ» одна из болельщиц. — Молодежь пришла с флагами, поют «Катюшу», только толку нет. Включили сейчас звук, а изображения как не было, так и нет. Люди возмущаются и потихоньку разъезжаются по домам».

Организаторы матча объясняют сбой техническими неполадками.