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Уфимцы, пришедшие посмотреть матч Россия-Хорватия на большом экране в «Мегу», не могут поболеть за нашу команду

ОБЩЕСТВО
Фото: Ляйсан Гаррапова | Видео: Ляйсан Гаррапова

Уфимцы, пришедшие посмотреть матч Россия-Хорватия на большом экране в «Мегу», не могут поболеть за нашу команду Фото: Ляйсан Гаррапова | Видео: Ляйсан Гаррапова

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимцы, пришедшие посмотреть матч Россия-Хорватия на большом экране в «Мегу», не могут поболеть за нашу команду. Перед началом игры напротив торгового центра состоялся большой концерт с участием известных столичных и российских исполнителей, а после этого все пошли смотреть футбол.

«Уже 22 минута игры, а мы видим только черный экран, — поделилась с агентством «Башинформ» одна из болельщиц. — Молодежь пришла с флагами, поют «Катюшу», только толку нет. Включили сейчас звук, а изображения как не было, так и нет. Люди возмущаются и потихоньку разъезжаются по домам».

Организаторы матча объясняют сбой техническими неполадками.

Теги: онлайн-трансляция матча
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