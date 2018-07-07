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7 июля Суббота

Уфа   °

Студенты Башкирского аграрного университета открывают земляничный сезон

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Студенты Башкирского аграрного университета открывают земляничный сезон Фото: автор

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В учебно-научном центре Башкирского государственного аграрного университета — долгожданный сезон ягод. С 10 июля у студентов факультета агротехнологий и лесного хозяйства начинается практика. Она пройдет в поселке Дмитриева, где и расположен учебно-научный центр.

Как сообщили в пресс-центре вуза, в нынешнем году общая площадь посадок этой культуры составила около 1 гектара. В УНЦ предпочтение отдают эталонному сорту со стажем под названием «Фестивальная». Он является одним из наиболее урожайных, к тому же устойчивых к болезням и вредителям.

В УНЦ будущие эксперты-аграрии проходят производственную практику, в ходе которой учатся ухаживать за плодово-ягодными культурами (проводят прополки, полив), сравнивать сорта по продуктивности и т.д.

Теги: образование, вузы, студенческая практика
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