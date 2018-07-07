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7 июля Суббота

Уфа   °

«Королеву Весну» выбирают летом в Минске: Россию представляет красавица из Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: официальная группа конкурса «Королева Весна - 2018» «Вконтакте»

Фото: официальная группа конкурса «Королева Весна - 2018» «Вконтакте»

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студентка факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета, воспитанница студии Линары Тагировой «Хылыукай-Bashkirian beauty» Зухра Мухарямова представит не только республику, но и всю Россию в финале XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна — 2018», который пройдет в Минске 10 июля.

За право обладать короной и называться «Королевой Весной» борются восемь студенток из России, Армении, Беларуси, Латвии.

Главная тема нынешнего конкурса «Путешествия на лайнере мечты». В программе смотра — дефиле, хореографические, интеллектуальные и творческие конкурсы, сообщают организаторы.

Конкурсантки будут удостоены титулов: «Королева Весна», «Первая вице-Королева Весна», «Вторая вице-Королева Весна», а также «Королева Грация», «Королева Творчество», «Королева Артистизм», «Королева Обаяние».

Кроме этого будет выбрана «Королева Весны online». Голосование уже началось и продлится до 10 июля.

Поддержать конкурсантку из Башкирии можно, перейдя по ссылке.

Все участницы уже прибыли в Минск. В беседе с журналистом агентства «Башинформ» Зухра призналась, что на конкурсе царит очень дружественная атмосфера.

«В первый же день сдружились с девочками и помогаем друг другу во всем. Для нас проводили экскурсию по парку-музею интерактивной истории «Сула», а также официальную фотосъемку в национальных костюмах, — рассказала башкирская красавица. — В финале, который состоится 10 июля в концертном зале «Прайм-холл», будут четыре выхода: танец на морскую тематику, спортивное состязание, конкурс в национальных костюмах и дефиле в вечерние платьях. Также каждая участница представит творческий номер. Я буду петь песню «Город детства».

Наряду с Зухрой, Россию представят студентка Северного (Арктического) федерального института имени М.В. Ломоносова Валерия Котова и представительница Северо-Кавказкого федерального университета Анастасия Копцева.

Ранее Зухра Мухарямова участвовала в конкурсе «Посланница красоты» в Китае, победила в Международном конкурсе «Miss perfect beauty universe»в ОАЭ; на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Россия 2017» была удостоена титула вице-мисс.

Теги: конкурсы красоты, «Королева Весна»
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