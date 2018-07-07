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7 июля Суббота

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После закрытия Стерлитамакского института физической культуры преподаватели не останутся без работы, а студенты без образования

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

После закрытия Стерлитамакского института физической культуры преподаватели не останутся без работы, а студенты без образования Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

После закрытия в Башкирии Стерлитамакского филиала Уральского государственного университета физической культуры, преподаватели не останутся без работы, а студенты — без образования, поскольку Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета прошел лицензирование по направлениям «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура». Таким образом, соискатели знаний и профессиональной подготовки в областях тренерской работы и спорта высших достижений, оздоровительных технологий и спортивной медицины, физической реабилитации и лечебной физической культуры, эргофизиологии и гидрореабилитации смогут продолжить обучение по выбранным специальностям в СФ БашГУ, причем преподаватели также перейдут на работу в БаГУ, пояснили в вузе.

В настоящий момент заявления на перевод написали около 100 бывших студентов СИФКа. В основном это жители Стерлитамака.

СФ БашГУ на сегодняшний день имеет отличную спортивную инфраструктуру. В филиале — три спортивных зала, два зала для занятий аэробикой и борьбой, четыре тренажерных зала и зал для занятий тяжелой атлетикой. Есть стадион с футбольным полем и 400-метровой беговой дорожкой, три лыжных базы.

Работают 15 секций: баскетбол, волейбол, спортивное ориентирование, футбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивный туризм, бокс, тяжелая атлетика.

За прошлый учебный год подготовлен: один мастер спорта, 12 кандидатов в мастера спорта и свыше 120 спортсменов массовых разрядов. Студенты филиала являются членами сборных команд Стерлитамака, РБ, РФ и успешно участвуют в соревнованиях различного уровня.

Предусмотрена и система поощрений для студентов-спортсменов: повышенная стипендия, помощь в оплате расходов на соревнования.

Также студентов, закрывшегося вуза, готов принять Башкирский институт физической культуры. Перевод осуществляется с зачислением на ту же форму обучения (то есть с сохранением бюджетной, коммерческой, очной или заочной формы).

Теги: образование, вузы, СФ БашГУ
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