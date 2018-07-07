Фото: Из открытых источников День любви, семьи и верности в Уфе - 2018: мастер-классы, спортивные соревнования и концерты Фото: Из открытых источников

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

8 июля россияне в десятый раз отметят День семьи, любви и верности. Этот праздник был учрежден в 2010 году в честь святых князя Петра и его супруги Февронии. Эта пара в православном вероисповедании считается покровителем семьи и брака. В столице Башкирии в этот день различные ведомства приготовили для горожан и гостей столицы массу мероприятий. Агентство «Башинформ» собрало самые интересные события для всех членов семьи.

Что будет? Праздник «День семьи, любви и верности». Уфимцев и гостей города ждет развлекательная программа, где родители, дети, люди старшего поколения смогут принять участие в творческих, познавательных мастер-классах, спортивных эстафетах и турнирах, а также насладиться концертной программой. Мероприятие посетит министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Где? Башкирия LIFESTYLE центр (ул. Менделеева, 205а).

Во сколько? Начало в 12.00.

Что будет? Выступления солистов и творческих коллективов Башкирии, веселые конкурсы, игры, арт-площадки, розыгрыш призов от организаторов и партнеров.

Где? Парк им. И.Якутова.

Во сколько? Начало в 16.00.

Что будет? Игры, викторина, мастер-класс по изготовлению ромашки ()символа Дня Петра и Февронии).

Где? Парк культуры и отдыха нефтехимиков.

Во сколько? Начало в 13.00.

Что будет? Поздравление семейных пар с вручением цитат из художественных произведений.

Где? Парк культуры и отдыха «Демский».

Во сколько? Начало в 16.00.

Что будет? Фестиваль рыжиков «Оранжевое лето». Игры, конкурсы, сюрпризы и подарки для всей семьи, летние забавы и море пены, всем рыжим подарок.

Где? Парк культуры и отдыха «Волшебный мир».

Во сколько? Начало в 14.00.