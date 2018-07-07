Фото: Из открытых источников На севере Уфы перекроют дороги из-за соревнований по велоспорту Фото: Из открытых источников

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В воскресенье, 8 июля, столица Башкирии примет Всероссийские соревнования по велоспорту. По этой причине на севере города перекроют движение транспорта по маршруту прохождения гонки: СОК «Биатлон» – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Кольцевая – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон». Ограничение будет действовать с 10 до 15 часов.

Маршруты движения троллейбусов на время проведения мероприятия:

№1 «Монумент Дружбы – Северный автовокзал» – до ООТ «Бульвар Славы»;

№4 «Северный автовокзал – Троллейбусное депо № 2» – по ул.Первомайской (до ООТ «Детская библиотека») – ул. Ульяновых – ул. Кольцевой – и далее по маршруту;

№13 «Мкр. «Белореченский» – Колхозный рынок» – до ООТ «Бульвар Славы»;

№22 «Северный автовокзал – Северный автовокзал» – от центра города до ООТ «Бульвар Славы»;

№15 «Уфимский ДОК – Стадион «Нефтяник» – закрыт.