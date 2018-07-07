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7 июля Суббота

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В Башкирии обнаружили тлеющую свалку

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В адрес Стерлитамакского территориального управления Минэкологии Башкирии поступило обращение о сжигании твердо-коммунальных отходов на несанкционированной свалке отходов. Территориально она образовалась на расстоянии около 500 метров севернее села Тюрюшля Стерлитамакского района.

По информации пресс-службы Минэкологии РБ, специалисты незамедлительно выехали на место. Они обнаружили тлеющую несанкционированную свалку отходов потребления. Сюда недобросовестные жители бросали остатки продуктов, отходы древесины, текстиля, стекла, пластика. Оказалось, что земля, на которой образовалось складирование, принадлежит Тюрюшлинскому сельсовету.

После проведения надзорных мероприятий, нарушитель природоохранного законодательства был привлечен к административной ответственности. Сельский совет в течении месяца должен устранить нарушение.

Теги: экология, свалки, Минэкологии РБ
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