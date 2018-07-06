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6 июля Пятница

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Стерлитамак победил в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Стерлитамака

Стерлитамак победил в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» Фото: сайт администрации Стерлитамака

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

По информации пресс-службы правительства РБ, в первой категории – городские округа и городские поселения – победу одержал Стерлитамак по практике «Стерлитамак − город, в котором хочется жить. Современный подход к созданию комфортной и благоприятной среды». Во второй категории – сельские поселения – первое место осталось за сельским поселением Куккуяновский сельсовет Дюртюлинского района по практике «Мероприятия по благоустройству села Ивачево Дюртюлинского района, приуроченные к 260-летию основания села».

Муниципальные образования, занявшие призовые места в конкурсе, будут награждены дипломом правительства РБ и денежной премией. Заявки победителей республиканского этапа будут направлены в Федеральную конкурсную комиссию для участия во Всероссийском этапе.

Конкурс проводится для того, чтобы повысить активность органов местного самоуправления в регионе, выявить, поощрить и распространить лучшие примеры практик.

Как сообщало агентство «Башинформ», шесть муниципальных образований республики, прошедшие отбор на республиканском уровне в номинациях «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие ТОС и привлечение граждан к участию в осуществлении местного самоуправления» и «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», также примут участие во Всероссийском этапе.

Теги: муниципальные практики
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