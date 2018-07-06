Фото: Яндекс. Карты | Видео: соцсети Город стоит: «пятничную» Уфу в вечерний час-пик сковали девятибалльные пробки Фото: Яндекс. Карты | Видео: соцсети

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфа в пятницу вечером, 6 июля, «встала» в многокилометровых пробках. Традиционно, на выезде из города наблюдается двухкилометровый затор. Уфимцы торопятся покинуть душных и жаркий город, но быстро это сделать не получается – скорость движения на проспекте Салавата Юлаева в сторону аэропорта около мостов не превышает 5 км/ч.

По данным портала «Яндекс. Карты» (актуально на 19.00), автомобилисты также попали в «дорожный капкан» на улицах Армавирской и Заки Валиди (2 км/ч), Цюрупы, Пушкина, Братьев Кадомцевых, Шафиева, Перспективной (3 км/ч), Октябрьской Революции, Рихарда Зорге, имени Города Галле, на проспекте Октября в сторону центра (5 км/ч), Менделеева и Софьи Перовской (7 км/ч).

Осложняют движение транспорта несколько ДТП, а также дорожные работы. «Город стоит», — сообщает портал.