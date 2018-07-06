Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.26 ↑

EUR 73.96 ↓

6 июля Пятница

Уфа   °

Город стоит: «пятничную» Уфу в вечерний час-пик сковали девятибалльные пробки

ОБЩЕСТВО
Фото: Яндекс. Карты | Видео: соцсети

Город стоит: «пятничную» Уфу в вечерний час-пик сковали девятибалльные пробки Фото: Яндекс. Карты | Видео: соцсети

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфа в пятницу вечером, 6 июля, «встала» в многокилометровых пробках. Традиционно, на выезде из города наблюдается двухкилометровый затор. Уфимцы торопятся покинуть душных и жаркий город, но быстро это сделать не получается – скорость движения на проспекте Салавата Юлаева в сторону аэропорта около мостов не превышает 5 км/ч.

По данным портала «Яндекс. Карты» (актуально на 19.00), автомобилисты также попали в «дорожный капкан» на улицах Армавирской и Заки Валиди (2 км/ч), Цюрупы, Пушкина, Братьев Кадомцевых, Шафиева, Перспективной (3 км/ч), Октябрьской Революции, Рихарда Зорге, имени Города Галле, на проспекте Октября в сторону центра (5 км/ч), Менделеева и Софьи Перовской (7 км/ч).

Осложняют движение транспорта несколько ДТП, а также дорожные работы. «Город стоит», — сообщает портал.

Теги: пробки
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Когда в Башкирии спадет жара: предварительный прогноз погоды на июль
В Башкортостане второй месяц лета начался с жаркой погоды. Столбики термометров днем не опускались ниже 30 градусов. По данным Башгидромета, в ближайшие
Пропавшая в Башкирии 11-летняя девочка нашлась
Пропавшая два дня назад в селе Иглино 11-летняя девочка нашлась. Сегодня в ходе подворового обхода по улицам Иглино следователем-криминалистом сначала
В Уфе показ матча Россия - Хорватия на большом экране отменен
В Уфе болельщики не смогут посмотреть матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу на большом экране в парке культуры и отдыха «Демский». Информация об отм
Названы суммы пенсий депутатов Госдумы
Стало известно, на какую доплату к пенсии могут рассчитывать депутаты Государственной Думы. Сумма зависит от срока исполнения полномочий, сообщается на
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть