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6 июля Пятница

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Уфимку, тяжело пострадавшую в ДТП в Грузии, перевезли в российскую Клинику института мозга

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети «Вконтакте»

Уфимку, тяжело пострадавшую в ДТП в Грузии, перевезли в российскую Клинику института мозга Фото: соцсети «Вконтакте»

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимку Динару Нурыеву, получившую серьёзные травмы в дорожно-транспортном происшествии в Грузии, перевезли из Тбилиси в Клинику института мозга в город Березовский Свердловской области. Об этом сообщил муж пострадавшей.

Он также отметил, что полет его супруга перенесла хорошо. Весь путь их сопровождали врачи. Согласно документам, в Институте мозга женщина пробудет 14 дней. Будет составлена индивидуальная программа её дальнейшей реабилитации с прогнозом, а также список медикаментов, необходимых для дальнейшего улучшения её состояния.

Как написал на днях в соцсетях Шамиль Нурыев, «сейчас Динара тихо говорит, голос пока не окреп, потихоньку вернется, большую часть сказанного понять можно. У нее нормальные желания и реакции.

Приходила нейропсихолог, проводила простые тесты на память и мышление. Результаты хорошие. Высшая неврологическая деятельность в норме.

Свободно двигает правой ногой и рукой, движения левой ногой и рукой пока небольшие с маленькой амплитудой, скованные. Стоит на ходунках, немного поднимает ноги. Кушает, пьет сама. Врач, которая проводит ЛФК, сказала, что Динара управляет всеми мышцами. Для того, чтобы вернулась двигательная активность, их нужно разрабатывать, ходить будет».

Напомним, 8 мая, после случившейся аварии, молодую женщину госпитализировали в Национальный центр интервенционной медицины Западной Грузии им. Ах. З. Цхакая в Кутаиси, 26 мая ее перевели в Тбилисскую центральную больницу.

Теги: аварии на дороге и их последствия
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