В Уфимском авиационном университете среди выпускников военной кафедры есть девушки

Фото: пресс-центр УГАТУ

Фото: пресс-центр УГАТУ

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На площади Уфимского государственного авиационного технического университета сегодня, 6 июля, дипломы об окончании вуза и предписание о распределении в воинские части вручили молодым лейтенантам — выпускникам Учебного военного центра Института военно-технического образования. Новоиспеченные офицеры отправятся в воинские части Воздушно-космических сил России в самые разные уголки страны: от Мурманска до Курил.

«На ваши плечи легла большая ответственность. Знания, умения и компетенции, полученные в вузе, пригодятся и на службе, и в жизни. Вам предстоит осваивать новую технику, и я уверен, что вы успешно справитесь с этой задачей», — приветствовал выпускников ректор УГАТУ Николай Криони.

«Погоны на плечах — это повод для гордости, — подчеркнул военный комиссар РБ генерал-майор Игорь Харченко. — Впереди у вас трудная, но интересная служба. Я убежден, что вы оправдаете надежды своих наставников и приумножите воинскую славу России!».

В этот же день у самолета-памятника МиГ-19 состоялась церемония присвоения воинских званий выпускникам, прошедшим обучение по программам подготовки солдат, сержантов и офицеров на военной кафедре университета. Николай Криони назвал этих выпускников уникальными.

«Вы владеете компетенциями и гражданских, и военных специалистов, поэтому сможете реализовать себя в любой сфере, а, возможно, продолжите службу в армии. Главное, я уверен, что вы приумножите славу родного вуза и достижения выпускников прошлых лет», — сказал ректор УГАТУ.

Как отметил инспектор Центрального военного округа генерал-майор Владимир Трофимов, система современной подготовки позволяет использовать для военного обучения потенциал гражданских вузов.

«Поэтому вы смогли без отрыва от учебы получить военную специальность. Хочется верить, что полученные знания вы сможете использовать только в мирной жизни», — подытожил он.

В этом году среди выпускников военной кафедры — четыре девушки.

УГАТУ — единственный в Башкортостане вуз, где ведется военная подготовка. Выпускники Учебного военного центра служат в российских ВКС на офицерских должностях. Прошедшие обучение на военной кафедре отправляются в запас, сообщили в пресс-центре авиационного университета.