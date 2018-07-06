Фото: Лиза. Алерт, Vk В Уфе завершились поиски пропавшего без вести 17-летнего подростка Фото: Лиза. Алерт, Vk

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 17-летнего Эдуарда Г. В поисковой группе «Лиза Алерт. Башкортостан» 6 июля появилась информация, что молодой человек был найден живым. Где он был с момента исчезновения, по какой причине ушел из дома – не уточняется.

Как информировало агентство «Башинформ», 2 июля волонтеры распространили сообщение о пропавшем в Уфе подростке. Молодой человек, по данным добровольцев, нуждался в медицинской помощи.