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6 июля Пятница

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В Башкирии с начала года в ДТП погибли 14 диких животных

ОБЩЕСТВО
Фото: РИА Новости

В Башкирии с начала года в ДТП погибли 14 диких животных Фото: РИА Новости

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии с начала года в ДТП погибли 14 диких животных, напомнили в Минэкологии республики, попросив водителей быть осторожнее на дорогах в лесных районах, и принимать во внимание знаки «Дикие животные». Если авария произойдет в зоне действия такого знака, водителю придется возместить ущерб (компенсация за гибель лося — 80 тысяч рублей).

Под колесами машин оказались 10 лосей и четыре косули.Как пояснили специалисты, животные перемещаются в своей среде обитания и не понимают угрозы от транспорта. Чаще всего ДТП с участием лесных обитателей случаются в мае-июне. Но с каждым годом таких случаев становится меньше: в 2015 году их было зарегистрировано 68, в 2016 — 38, 2017 — 22. ДТП с участием диких животных зачастую регистрируются в Уфимском, Краснокамском, Кушнаренковском, Чишминском, Архангельском районах.

Теги: дикие животные, ДТП
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