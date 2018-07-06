Житель Башкирии накопил перед своими детьми полмиллиона рублей долгов по алиментам

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Житель Альшеевского района несколько лет пытался самоустраниться от финансовых забот о собственных детях. Его долг по алиментным обязательствам перед родными сыном и дочерью составил порядка 500 тысяч рублей.

Гражданин неоднократно предупреждался о последствиях неуплаты долга, однако никаких мер по выплате задолженности не принимал. Мужчина работает дальнобойщиком. Судебный пристав принял решение ограничить должника в праве вождения автомобиля. Узнав о том, что в ближайшее время сесть за руль на законных основаниях не получится, официально не работающий должник первым делом трудоустроился официально и оплатил долг по алиментам в полном объеме. К тому же он клятвенно заверил судебного пристава, что впредь будет принимать активное участие в воспитании и содержании дочери и сына.

Служба судебных приставов призывает всех граждан своевременно и в полном объеме погашать имеющиеся задолженности. О наличии задолженности всегда можно узнать с помощью интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств», доступного на официальном сайте Управления ФССП.