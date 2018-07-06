В Иглинском районе открылся международный фестиваль конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука «Мэргэн уксы»

Фото: администрация Иглинского района















Фото: администрация Иглинского района

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Иглинском районе открылся третий международный фестиваль конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука «Мэргэн уксы».

Фестиваль собрал более 60 спортсменов-лучников из Башкортостана, Челябинской области, Казахстана и Кыргызстана, Белоруссии, Словакии, Германии, а также городов Москвы и Екатеринбурга. Соревнования проводятся для популяризации стрельбы из традиционного лука, привлечения граждан к систематическим занятиям спортом и пропаганды здорового образа жизни.

Фестиваль проводится уже в третий раз. За это время он стал популярным не только в республике. Посмотреть на это зрелищное событие приезжают гости из соседних стран и регионов России. Подобные этнофестивали в значительной мере дополняют и обогащают календарь мероприятий событийного туризма и формируют привлекательность российского туризма.

На площадках фестиваля проходят семинары и мастер-классы по стрельбе из традиционного лука, приготовлению блюд башкирской кухни, организована большая выставка работ декоративно-прикладного искусства иглинских ремесленников.

Основные соревнования фестиваля будут проходить два дня. Завершится он 7 июля.