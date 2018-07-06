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6 июля Пятница

Уфа   °

В Башкирии на ремонт школьного спортзала выделили более 800 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Миякинском районе в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» ведется ремонт спортзала школы села Садовый. На сегодняшний день прошел электронный аукцион, по результатам которого определился исполнитель ремонтных работ. Сумма контракта составила более 800 тысяч рублей. Средства выделены из федерального и республиканского бюджетов, сообщили в пресс-службе партии.

В зале будут замены оконные блоки и двери, отремонтировано напольное покрытие, проведены электромонтажные работы.

«Завершение всех перечисленных ремонтных работ планируется произвести до 15 августа текущего года. Отрадно, что в новом 2018-2019 учебном году учащиеся школы села Садовый будут посещать уроки физкультуры в просторном, уютном и теплом спортивном зале», — отметила директор школы Альфия Туленкова.
В 2017 году район также участвовал в партийном проекта. Тогда были произведены ремонтные работы в двух общеобразовательных учреждениях. В школе №1 села Киргиз-Мияки выполнена реконструкция раздевальных комнат, а в школе села Уршакбашкарамалы отремонтировали спортзал.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.

Теги: образование, ремонт, партпроекты
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