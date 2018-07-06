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6 июля Пятница

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Владимир Путин добавил зарплату педагогам, работающим на государственной итоговой аттестации

ОБЩЕСТВО
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин добавил зарплату педагогам, работающим на государственной итоговой аттестации Фото: kremlin.ru

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Педагоги, обеспечивающие проведение государственной итоговой аттестации, будут получать соответствующую оплату. Владимир Путин внес изменение в статью 47 закона «Об образовании в Российской Федерации». Документ вступает в силу с 1 января 2019 года, он размещен на портале правовой информации.

Учителям образовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения указанной государственной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством.

Также педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации.

Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются регионами. Оплата будет производиться за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Теги: Владимир Путин, зарплата, образование
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