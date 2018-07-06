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6 июля Пятница

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В Башкирии организована «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении работников предпенсионного возраста

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии организована «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении работников предпенсионного возраста Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии республиканской Гострудинспекцией с 6 июля организована работа «горячей линии» по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении работников предпенсионного возраста.

Телефон «горячей линии»: 8 (347) 277-87-15.

Теги: трудовое законодательство
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