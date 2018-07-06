В Башкирии организована «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении работников предпенсионного возраста
В Башкирии организована «горячая линия» по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении работников предпенсионного возраста Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии республиканской Гострудинспекцией с 6 июля организована работа «горячей линии» по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении работников предпенсионного возраста.
Телефон «горячей линии»: 8 (347) 277-87-15.