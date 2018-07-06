Фото: Гульфия Акулова В Башкирии четыре ребенка сбежали из детских лагерей Фото: Гульфия Акулова

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии зарегистрировано четыре факта самовольного ухода детей из оздоровительных лагерей. Такие случаи зафиксированы в Туймазинском, Бураевском и Бирском районах. Подростки найдены и возвращены домой. Эти данные были озвучены на совещании у главного федерального инспектора по республике.

Всего в Башкирии работают 2465 организаций детского отдыха, в которых за первую смену оздоровилось более 214 тысяч человек. Не обошлось без трагических случаев. Так, в лагере дневного пребывания города Кумертау погиб ребенок.

На заседании под председательством Михаила Закомалдина с участием руководителей федеральных и региональных структур власти, а также силового блока обсудили вопросы обеспечения безопасности детей в ходе проведения летней оздоровительной кампании.

Министерство образования республики и контрольно-надзорные органы продолжают проводить проверки в детских учреждениях. По данным регионального управления МЧС, более 70 процентов нарушений пожарной, антитеррористической безопасности в загородных базах отдыха устранены.

Главный федеральный инспектор ситуацию с обеспечением безопасности детского отдыха в регионе держит на личном контроле.

На базах отдыха республики этим летом поправят здоровье более 240 тысяч ребят (с учетом малозатратных форм — 390 тысяч), из них — 90 тысяч подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе ГФИ.