Фото: ИА «Башинформ» Опасная высота: за последние дни в Башкирии из окон выпали шесть детей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В связи с жаркой погодой резко увеличилось число случаев, когда дети гибнут или получают травмы в результате падения из окон и с балконов. В Башкирии за последние 10 дней зафиксировано шесть таких происшествий. Не обошлось без жертв. Как сообщало агентство «Башинформ», 1 июля, в Октябрьском, двухлетний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, облокотился на москитную сетку и выпал из окна девятого этажа. Малыш не выжил.

В Уфе из городской детской клинической больницы №17 недавно выписали двух детей, которые также были травмированы после падения из окон.

Врачи отмечают, что зачастую юных пациентов привозят с переломами конечностей, костей таза, черепа, позвоночника, ребер, разрывом печени, селезенки, ушибом легких и т.д.

«Тяжесть травмы зависит от высоты, с которой ребенок упал и от того, куда он упал — на траву, кусты, асфальт, козырек подъезда, потому что газон или, например, бельевые веревки на балконах, могут смягчить падение, — говорит травматолог одного из детских медицинских учреждений. — Но все равно в основном всех тех, кто падает с высоты, приходиться оперировать и устанавливать им на сломанные конечности металлоконструкции».

После выписки дети еще проходят реабилитацию, у некоторых на восстановление уходят годы, кто-то остается инвалидом на всю жизнь.

По данным статистики, чаще всего падают из окон дети в возрасте от полутора до шести лет, обычно они упираются руками на москитную сетку, которая не выдерживает их вес.

Мастера по установке пластиковых окон признали, что открытое в вертикальном проветривании окно тоже потенциально опасно. Поэтому обязательно нужны блокирующие устройства, которые не позволяют детям манипулировать со створкой: специальная технология Baby Safe Lock, которую обычно называют «антидетки». Она подходит для всех типов металлопластиковых и деревянных конструкций, независимо от типа фурнитуры и профиля и позволяет даже при откидывании створки блокировать окно. Ребенок самостоятельно разблокировать ее не сможет. Стоимость устройства от 450 рублей.

Но самый главный совет — не оставлять ребенка без присмотра: дома, на природе, на отдыхе, так как 90% несчастных случаев с детьми происходит в отсутствие взрослых.