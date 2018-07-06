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6 июля Пятница

Уфа   °

В Уфе более 500 человек эвакуированы из торгового центра «Меркурий»

ОБЩЕСТВО
Фото: ОПП МБУ УПО г.Уфы

В Уфе более 500 человек эвакуированы из торгового центра «Меркурий» Фото: ОПП МБУ УПО г.Уфы

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Инцидент произошел 4 июля около полудня. В торговом центре «Меркурий» на севере Уфы сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей в срочном порядке попросили покинуть помещение.

«Из здания было выведено более 500 человек. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией находится в исправном состоянии. Персонал в полном объеме знает инструкции по действиям в случае возникновения пожара. Стоит отметить, что грубых нарушений выявлено не было», — уточнили в службе пожарной охраны столицы Башкирии.

Специалисты отметили, что это была учебная тревога.

Теги: эвакуация, Меркурий, торговый центр, пожарная охрана
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