В Уфе водители сняли на видео маму-утку с детенышами
В Уфе водители сняли на видео маму-утку с детенышами Фото: Стоп-кадр видео
УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Забавный ролик опубликовали пользователи социальной сети «Инстаграм». В Уфе водители сняли на видео утиную семью: мама вместе с детенышами собиралась перейти проспект Салавата Юлаева в районе развязки на улицу Кирова.
Малыши послушно следователи за мамой-уткой и ни на шаг не отставали. Водителям оставалось только умиляться.