Как работает «скорая» Уфы в жару и увеличилось ли количество вызовов в службу

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Несмотря на жару, количество вызовов в Республиканскую станцию скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф не увеличилось.

«Стойкой тенденции к увеличению вызовов «скорой», связанных с повышенной температурой воздуха, в Уфе не зарегистрировано, — сказал заместитель главного врача медучреждения Александр Степанов. — В жаркие дни в столичную службу «03» обращались как обычно — в среднем количество вызовов доходило до двух тысяч в сутки».

По словам Александра Степанова, многое зависит от дня недели, времени года, погоды, а также от того, какой это день: выходной, праздник или будний.

«К примеру, летом многие выезжают за город в связи с дачным сезоном, соответственно происходит отток населения из Уфы, поэтому нагрузка в большей степени падает на наших коллег из сельских населенных пунктов, — пояснил заместитель главного врача. — Зимой много вызовов приходится на выходные дни, так как в поликлиниках принимают только дежурные врачи, поэтому обращений в «скорую» больше».

Судя по прогнозу погоды, жаркие душные дни в Уфе пока держатся, и, как отмечают медики, в такие дни возможно обострение различных хронических заболеваний, в группе риска — гипертоники, сердечники. Им стоит помнить о регулярном приеме лекарственных препаратов и не ходить по улице в солнцепек.