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6 июля Пятница

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В Башкирии отделы ЗАГС объявили Дни без разводов

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В рамках празднования 8 июля Дня семьи, любви и верности в отделах ЗАГС Республики Башкортостан 6 и 7 июля запущена акция «День без разводов».

В эти дни с супругами, решившими разойтись, будут беседовать семейные медиаторы и психологи.

Акция направлена на сохранение стабильности семейных отношений и повышение статуса семьи.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике в рамках проекта «Семейная навигация» в центрах «Семья» открыты комнаты примирения для супругов. Путем внедрения примирительных технологий с семейными парами, принявшими решение расторгнуть брак, работают семейные медиаторы. Специально обученные психологи помогают супругам договориться, услышать и понять друг друга. Помощь оказывается бесплатно, на добровольной основе.

Теги: отделы ЗАГС
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