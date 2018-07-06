В Башкирии отделы ЗАГС объявили Дни без разводов
УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В рамках празднования 8 июля Дня семьи, любви и верности в отделах ЗАГС Республики Башкортостан 6 и 7 июля запущена акция «День без разводов».
В эти дни с супругами, решившими разойтись, будут беседовать семейные медиаторы и психологи.
Акция направлена на сохранение стабильности семейных отношений и повышение статуса семьи.
Как сообщало агентство «Башинформ», в республике в рамках проекта «Семейная навигация» в центрах «Семья» открыты комнаты примирения для супругов. Путем внедрения примирительных технологий с семейными парами, принявшими решение расторгнуть брак, работают семейные медиаторы. Специально обученные психологи помогают супругам договориться, услышать и понять друг друга. Помощь оказывается бесплатно, на добровольной основе.