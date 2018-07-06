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6 июля Пятница

Уфа   °

В Уфе в преддверии Дня семьи, любви и верности многодетных женщин наградили медалями «Материнская слава»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, в Доме Правительства РБ, в преддверии Дня семьи, любви и верности многодетных женщин наградили медалями «Материнская слава».

Указом Главы Башкортостана высокие награды присуждены 45 женщинам, среди них — социальные работники, учителя, воспитатели, продавцы и домохозяйки. С 1998 года медалей удостоены уже 7729 жительниц республики.

Поддержка семей является одной из приоритетных в работе республиканского Правительства. По словам вице-премьера Салавата Сагитова, в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом страны, в этом году в регионе будет уделено большое внимание детским учреждениям здравоохранения. Предполагается оснастить современным оборудованием Республиканскую клиническую больницу и детскую клиническую больницу №17 г. Уфы. Также в соответствии с Указом Президента России в течение двух лет в каждом муниципалитете будут организованы ясельные группы.

«Хочу пожелать всем вам здоровья, чтобы в доме царили только мир, добро, а дети выросли достойными гражданами нашей большой страны и любимой республики», — поздравил собравшихся Салават Сагитов.

Теги: награждение, Материнская слава
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