Жители Башкирии сегодня будут дальше всех от Солнца

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В пятницу, 6 июля, в 23.44 по уфимскому времени Земля пройдет самую удаленную от Солнца точку своей орбиты — афелий и будет находиться на максимальном расстоянии от Солнца -152 095 679 км.

«Земля обращается вокруг Солнца не по окружности, а по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Точка на орбите Земли (или другого небесного тела, вращающегося вокруг Солнца), наиболее удаленная от Солнца, называется афелием. Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется перигелием», — сообщили в уфимском планетарии.

В афелии, согласно законам Кеплера, минимальной будет скорость движения Земли по орбите -29,4 км в сек (в перигелии -30,4 км в сек). Расстояние Земли от Солнца в афелии примерно 152 миллиона километров, в перигелии — 147 миллионов километров. Афелий Земля проходит в начале июля: 2-6-го, а перигелий в начале января: 2-5-го.

Из-за того, что в афелии Земля на пять миллионов километров дальше от Солнца, чем в перигелии, она получает меньше солнечной энергии примерно на 7%.

Но это не влияет на смену времен года. Смена времен года происходит не из-за изменения расстояния до Солнца, а из-за того, что Земля движется вокруг Солнца и при этом ее ось вращения наклонена к плоскости орбиты. Изменение расстояния до Солнца влияет на разницу температур зимой и летом в северном и южном полушарии.

Известно, что, когда у нас, в Северном полушарии, зима, в Южном полушарии лето. В это время Земля, находясь ближе к Солнцу, получает больше солнечной энергии. А когда у нас лето, а в южном полушарии зима, и Земля, находясь дальше от Солнца, получает меньше солнечной энергии. И получается, что зима в северном полушарии должна быть мягче, теплее, чем зима Южного полушария, а лето в Южном полушарии жарче, чем лето в Северном полушарии.