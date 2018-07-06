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6 июля Пятница

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Роспотребнадзор посоветовал, как не заразиться энтеровирусом в жару

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Роспотребнадзор посоветовал, как не заразиться энтеровирусом в жару Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Роспотребнадзор опубликовал памятку, как уберечься от энтеровирусов. В теплый период года в условиях массового скопления людей увеличиваются риски возникновения случаев острых кишечных и других инфекций, среди которых одними из актуальных являются заболевания энтеровирусной этиологии.

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) — повсеместно распространенное инфекционное заболевание, вызываемое вирусами рода Enterovirus. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде — около месяца, в очищенных сточных водах — до двух месяцев.

Источником инфекции является только человек — больной или носитель возбудителя. ЭВИ часто заражаются маленькие дети при попадании небольшой дозы возбудителя с водой или с пищей. Основными путями передачи ЭВИ являются водный и контактно-бытовой.

Факторами передачи инфекции могут быть: сырая вода и приготовленный из нее лед, недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, загрязненные энтеровирусами.

ЭВИ может протекать в различных формах — в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями. Наиболее опасен серозный вирусный менингит.

Основными симптомами менингита являются: острое начало заболевания с высокой лихорадкой, головная боль, повторная рвота, мышечные боли, боли в животе, у детей раннего возраста могут развиться судороги.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, НЕОБХОДИМО:

— мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника у ребенка;

— тщательно мыть фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой;

— пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую;

— избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами;

— купаться только в тех бассейнах, в которых проводятся обеззараживание и контроль качества воды;

— купаться только на специально оборудованных пляжах;

— родителям необходимо следить за детьми во время купания во избежание заглатывания воды;

— защищать пищу от мух и других насекомых.

ПОМНИТЬ, ЧТО РИСКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, ЕСЛИ:

— трогать грязными руками лицо, нос, глаза, употреблять пищу немытыми руками;

— пить сырую воду;

— пить воду из питьевых фонтанчиков;

— использовать лед для охлаждения напитков, приготовленный из воды неизвестного качества;

— покупать продукты и напитки у уличных торговцев;

— принимать пищу в необорудованных для этой цели местах, в местах с низким уровнем соблюдения санитарной культуры;

— употреблять термически необработанные продукты;

— мыть фрукты, овощи и зелень сырой водой, в том числе водой из-под крана;

— посещать с маленькими детьми мероприятия с большим скоплением людей;

— купаться в бассейнах, вода которых не подвергается периодическому обеззараживанию и контролю качества;

— купаться в местах с необорудованной пляжной зоной.

При появлении симптомов инфекционных заболеваний — повышенной температуры тела, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула и других следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

Теги: Роспотребнадзор, энтеровирус
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