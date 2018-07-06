Фото: Олег Яровиков ЕГЭ-2018: социологи представили оценку общества Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Россияне чаще стали замечать позитивные аспекты ЕГЭ, в то же время сильна убежденность в некоторых недостатках экзамена. Абсолютное большинство россиян (89%) знает о ЕГЭ. 57% россиян считают, что благодаря ЕГЭ одаренные дети из регионов получили возможность поступить в престижный вуз. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Спустя 10 лет после введения обязательного ЕГЭ о нем знает абсолютное большинство россиян (89%). Из них более половины (55%) сталкивались с ЕГЭ на личном опыте (проходили аттестацию дети, родственники или лично), остальные (34%) черпали информацию из СМИ. Уровень информированности о ЕГЭ за 10 лет вырос на 10 пунктов.

Некоторые убеждения о проведении ЕГЭ оказались наиболее устойчивыми и распространенными среди россиян.

77% считают, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний, это число выросло за последние 4 года (с 64% в 2014 г.). В том, что госэкзамен не учитывает индивидуальные особенности школьников, уверены 77%. Еще 71% думают, что проверка знаний после введения ЕГЭ стала формальной и поверхностной.

В то же время 57% опрошенных отмечают, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах. По мнению 65% респондентов, отмена тестовой части ЕГЭ позволяет выявить реальный уровень образования (рост с 49% в 2016 г.). И каждый второй (52%) говорит, что система оценки знаний избавилась от субъективного фактора (рост с 48% в 2016 г.).

Мнения по поводу подготовки к ЕГЭ в школе разделились: 42% тех, у кого есть дети школьного возраста, не удовлетворены подготовкой к ЕГЭ в школе, обратную точку зрения высказывают 40% респондентов.

Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость контекста ЕГЭ в период с 1 января 2015 года по 30 июня 2018 года: зафиксировано 664 694 сообщения.